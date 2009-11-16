Тигипко: Кабмин и госкомпании берут все более дорогие займы

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО подчеркивает, что внешний долг Украины растет очень быстро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя сообщение члена Совета Нацбанка Валерия ГЕЕЦА, что в 2010 году сектор государственного управления должен вернуть зарубежным кредиторам около 3 млрд. долларов, а частный сектор – еще почти 27 млрд. долларов. По оценке В.ГЕЕЦА, сейчас внешняя долговая нагрузка превышает 65% ВВП Украины – это на 5% выше критической отметки.

Правительство и государственные компании берут все более короткие и более дорогие займы, отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, «относительно небольшая доля государственного долга в выплатах иностранным кредиторам не должна успокаивать, потому что значительная часть корпоративного долга приходится на государственные компании. Эти долги -тоже государственные, их будут гасить за счет налогоплательщиков. С каждой следующей реструктуризацией займы становятся все короче и дороже – это нужно помнить, когда мы слышим, как госчиновники заверяют нас в том, что долги будут в который раз реструктуризированы. Яркий пример – недавняя реструктуризация долгов «Нафтогаза».