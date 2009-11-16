У Тимошенко не видят оснований переносить детское Евровидение

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен обратиться к правительству по поводу проведения детского «Евровиденья-2009» во время эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Перед этим первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ выразил удивление по поводу того, что в Украине объявлен карантин, но планируется проведение детского «Евровиденья».

По его словам, также во время карантина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществляет поездки по Украине и «собирает большое количество людей в закрытых залах».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что специалисты-медики должны четко заявить, есть ли основания для карантина в Украине, и если такие основания есть, то тогда появляется вопрос о необходимости перенесения проведения детского «Евровиденья».

Он отметил, что было принято решение о карантине и сейчас многим родителям приходится или брать больничные, или водить детей с собой на работу, поскольку детские сады и школы не работают.

На это министр Кабинета министров Петр КРУПКО заявил, что нет никаких оснований для перенесения детского «Евровиденья», поскольку речь идет не о большом количестве задействованных людей в этом мероприятии.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению детского песенного конкурса "Евровиденье-2009” заявил, что в Украине будет создан оперативный штаб для координации и постоянного контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в местах проведения официальных мероприятий детского "Евровиденья-2009", питания и временного проживания участников, партнеров и гостей.

Торжественное открытие конкурса состоится сегодня, 16 ноября.