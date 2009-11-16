Консультации Украина-НАТО пройдут в Брюсселе

Консультации Украина-НАТО на уровне министров обороны пройдут в понедельник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, где стороны обсудят, в частности, реформирование Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны.

На консультации вчера в Брюссель отбыла украинская делегация во главе с и.о. министра обороны Валерием Иващенко. В ее состав также вошли первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш и директор Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства Виктор Корендович.

В Брюсселе к делегации также присоединятся глава миссии Украины при НАТО Посол Игорь Сагач, заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам генерал армии Украины Владимир Шкидченко и начальник главного оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Кабаненко.

16 ноября перед началом Консультаций Украина-НАТО на уровне министров обороны запланирована встреча Иващенко с помощником генерального секретаря НАТО Послом Иржи Шедеви.

Также перед началом консультаций временно исполняющий обязанности министра обороны Украины, министр национальной обороны Польши Богдан Клих и министр охраны края Литовской республики Раса Юкнявичене планируют подписать письмо намерений о создании общей литовско-польско-украинской миротворческой бригады "ЛитПолУкрбриг".

"В ходе Консультаций Украина-НАТО на уровне министров обороны запланировано рассмотреть состояние проведения оборонного обзора на Украине в течение 2009 года, ход реформирования Вооруженных сил Украины, а также вопрос трансформации сектора безопасности и оценки ситуации безопасности Украины", - говорится в сообщении Минобороны.