Порошенко сам поедет в Конго, если посла не пустят к морякам?

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО намерен лично ехать в Конго в случае, если украинскому послу не будет обеспечен доступ для дипломатической защиты моряков судна Island of Luck, задержанного вблизи берегов Конго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил журналистам в Виннице в субботу.

«Если к среде нашему послу, который по моему поручению вылетел в Конго, не дадут доступ для дипломатической защиты наших граждан, значит там будет министр. Если там будет министр, то доступ для защиты наших граждан будет обеспечен», - заверил П.ПОРОШЕНКО.

Он выразил убеждение, «если наш человек попал не по своей вине в сложную ситуацию заграницей – для этого и существует министерство иностранных дел, чтобы человек чувствовал, что государство о нем заботится».

«И это будет эффективная помощь. По крайней мере, на это я настраиваю представителей заграничных представительств», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, посол Украины в Габоне выехал в Конго для встречи с украинскими моряками судна Island of Luck.

С 20 октября это судно содержится в конголезском порту Матади. Трое членов экипажа находятся в тюрьме по обвинению в том, что они якобы выбросили за борт нескольких безбилетных пассажиров, один из которых утонул. Из 23 членов экипажа 15 - украинцы, 4 - граждане РФ, по одному из Индии и Ганы, 2 - с Мянмы.