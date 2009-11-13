Ющенко утвердил План подготовки к визиту Саакашвили
20:35, 13 ноября 2009Политика
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Кабмину поручено обеспечить
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о подготовке рабочего визита в Украину Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.
Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.
Своим указом В.ЮЩЕНКО утвердил План мероприятий по подготовке рабочего визита в Украину Президента Грузии.
Кабинету министров Украины поручено обеспечить выполнение указанного Плана мероприятий.
Как сообщалось, планируется, что М.СААКАШВИЛИ посетит Украину в середине декабря.
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