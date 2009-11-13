Ющенко утвердил План подготовки к визиту Саакашвили

Кабмину поручено обеспечить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о подготовке рабочего визита в Украину Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ. Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства. Своим указом В.ЮЩЕНКО утвердил План мероприятий по подготовке рабочего визита в Украину Президента Грузии. Кабинету министров Украины поручено обеспечить выполнение указанного Плана мероприятий. Как сообщалось, планируется, что М.СААКАШВИЛИ посетит Украину в середине декабря.

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