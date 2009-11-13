В ЕЦ считают, что госгарантии под кредиты должна давать ВР

Решение о предоставлении государственных гарантий на закупку медицинского оборудования на миллиарды гривень должен приниматься Верховной Радой и определяться законом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Единый Центр”, об этом заявил первый заместитель председателя партии, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ.

“Ни Кабинет министров, ни Президент не должны распоряжаться такими значительными средствами в ручном режиме”, – сказал он, комментируя конфликтную ситуацию с предоставлением госгарантий на приобретение медоборудования и медикаментов.

В.ТОПОЛОВ напомнил, что в этом году в государственном бюджете на здравоохранение предусмотрено 33 млрд. грн. «В то же время Кабмин распорядился предоставить госгарантии на сумму в две трети годовых расходов на медицину. Лишь «Укрмедснаб» и «Укрвакцина» получили гарантии на 19 млрд. гривень», - отметил В.ТОПОЛОВ.

По его мнению, сегодня закупка оборудования, необходимого для борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ, стала заложником личного конфликта двух кандидатов в президенты. Потому, считает депутат, именно парламент должен занять прагматичную позицию и решить, что, как и когда нужно покупать и как образом должны быть профинансированы эти закупки. “В целом, именно Верховная Рада должна принимать решения о суммах, под которые предоставляются государственные гарантии, их адресатах и способе использования средств”, – заявил он.

Такой подход, считает В.ТОПОЛОВ, будет предотвращать использование госгарантий для личного обогащения нечистых на руку чиновников, ведь уже известны неединичные случаи, когда предоставленные госгарантии превратились в государственный долг.

«Последующий рост государственного долга из-за непродуманных или корыстных действий создает серьезную угрозу финансовой стабильности в государстве. В этом году объем внутренних и внешних обязательств правительства установлен на уровне 88,9 млрд. бюджетных гривень. Перед принятием решения, которое приведет к превышению этой суммы, нужно взвесить все риски», - отметил В.ТОПОЛОВ.