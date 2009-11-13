Янукович рассказал, чем «пахло» в деле о развращении детей

Партия регионов не позволит замять дело о развращении детей, заявляет лидер этой партии, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг в эфире крымского телевидения.

«Мы очень скоро потребуем, чтобы результат этот (следствия) не был замят или его умолчали, или «протянули» его до конца избирательной кампании. Вариант, что удастся замять, забыть, крутится в головах у тех людей, кто в центре этого скандала», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что уголовное дело находится под контролем Генеральной прокуратуры.

Он признал, что из-за эпидемии простудных заболеваний скандал с развращением детей «отошел на задний план». «Но он (вопрос) не будет забыт», - отметил лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что в деле «политикой и не пахло». «Пахло отношением к жизни, той безнаказанностью людей, которые привыкли свои личные интересы, свои животные похоти удовлетворять за счет других, то есть паразитировать на теле общества, а потом показывать себя с другой, красивой стороны», - сказал он.