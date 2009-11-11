Протывсих обещает ввести «десятину» и превратить Украину в Швейцарию

Кандидат в президенты Василий ПРОТЫВСИХ обещает введение "десятины" и превращение Украины в Швейцарию в случае избрания его главой Украинского государства.

Об этом говорится в предвыборной программе кандидата в президенты, обнародованной на сайте Центральной избирательной комиссии.

В.ПРОТЫВСИХ обещает из всех органов власти “вытеснить коррупцию, а каждую попытку дать или получить взятку сделать преступлением особой опасности”. Кроме того, он планирует отменить все “лишние” налоги для бизнесменов и ввести единый государственный налог в размере 10% - “десятину”.

Также кандидат в президенты хочет привести к власти таких людей, которые смогут превратить Украину в “Швейцарию для Восточной Европы”. Это должна быть свободная зона для вкладывания средств, “банковская система должна работать не для грабежа людей”. Также В.ПРОТЫВСИХ намерен направлять основные силы государства исключительно на социальные программы – и первой из таких программ должна стать программа защиты жизни и экологии.

Кроме того, предвыборная программа предусматривает возвращение обучения в 10 классах школы по пятибалльной системе и вступление в вузы исключительно на основе сдачи экзаменов – льготы должны предоставляться детям только после того, как они зачислены и доказали право на обучение по государственным программам.

Также В.ПРОТЫВСИХ планирует значительно сократить количество местных чиновников и оставлять в регионах большую часть бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября ЦИК зарегистрировал В.ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины. В соответствии с обнародованными на сайте ЦИК документами, В.ПРОТЫВСИХ в 2008 году имел доход в размере 238 тыс. 368,70 грн., из которых 234 тыс. 368,70 грн., – это зарплата и 4 тыс. грн. – материальная помощь.

В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец и до изменения паспорта 2 октября 2009 года имел фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.