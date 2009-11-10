Ющенко хочет перевернуть пирамиду, которая стоит головой вниз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости проведения реформы медицинской отрасли страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня в Херсоне во время проведения специального совещания с руководителями медучреждений области.

В частности, во время выступления Президент сообщил, что уже давал поручение министру здравоохранения подготовить проведение национального семинара по вопросам медицинской реформе в Украине, но эпидемиологическая ситуация повлияла на сроки проведения данного форума.

«Я дам снова поручение Министерству здравоохранения о подготовке данного семинара. Украинские медики – профессионалы, и необходимо дать им возможность высказать свое виденье медицинской реформы в стране», - сообщил Виктор ЮЩЕНКО.

С точки зрения В.ЮЩЕНКО, медицинская реформа – это очень деликатная реформа, которая коснется не только лечебных учреждений, но всех и каждого жителя Украины в отдельности.

На сегодняшний день, по мнению Президента Украины, в украинской медотрасли сохранился советский уклад. За последние 4 года государство удвоило затраты на медицину, но эффективность оказания этих услуг не улучшилась.

«Нам нужно эту пирамиду, которая стоит головой вниз, поставить на твердую профессиональную основу» - подытожил глава государства.