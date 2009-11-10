Ющенко просит Стельмаха закрыть дыры на двух заводах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ оперативно принять все необходимые меры для решения проблем в авиационной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Перед отлетом в Херсонскую область В.ЮЩЕНКО провел встречу с В.СТЕЛЬМАХОМ и обсудил с ним вопросы экономического развития государства и монетарной политики. Глава государства обратил внимание на вопрос развития авиастроения. В частности, речь шла о безотлагательных мерах по развитию авиастроительной отрасли и финансировании возобновления серийного производства самолетов на ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.