Протывсих считает Тимошенко своим главным конкурентом

Кандидат в президенты Украины Василий ПРОТЫВСИХ считает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО своим главным конкурентом на выборах.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«У меня все главные конкуренты, а самый главный конкурент – это Юлия Владимировна», - сказал В.ПРОТЫВСИХ.

При этом он заметил, что еще не начал вести агитацию, поскольку ему мешают.

На уточняющий вопрос журналистов, кто именно мешает ему проводить агитацию, В.ПРОТЫВСИХ ответил: “Те, что меня в ЦИК не хотели. Я не знаю, кто они, но пять человек, которые воздержались и не хотели меня регистрировать (на заседании Центральной избирательной комиссии, на котором рассматривался вопрос о регистрации В.ПРОТЫВСИХ кандидатом в президенты – УНИАН), так они не дают мне заниматься перевыборной кампанией”.

Вместе с тем кандидат в президенты уверен в собственной победе на выборах уже в первом туре.

Также он сообщил, что собрать необходимый для регистрации кандидатом на пост главы государства залог в размере 2,5 млн. грн. ему помогли семья, родственники и друзья со всего мира.

“Я никакой партии не представляю. И вы представляете, как можно было выбиться в сегодняшних условиях, чтобы зарегистрироваться”, – сказал В.ПРОТЫВСИХ.

Он также сообщил, что после выборов посоветуется с журналистами, менять ли ему фамилию на старую – Гуменюк.

“Я работаю вместе с вами на наше лучше будущее в нашем государстве. Голоса я никому не могу отдать, поскольку я их еще не имею”, - сказал В.ПРОТЫВСИХ.

Кроме того, он рассказал о некоторых тезисах своей предвыборной программы. В частности, по словам кандидата, он выступает за внеблоковый статус Украины, за стабильное экономическое развитие государства.

“Если будет экономически мощная Украина, она будет иметь финансово здоровую систему, она будет уважаема всеми соседями. Я выступал и выступаю всегда за здравый смысл... Деньги из Украины не будут вывозиться в оффшорные зоны. Мы сделаем с вами так, сам я сделать ничего не могу, чтобы не в Швейцарию вывозили в банки деньги, а чтобы соседи с Востока и Запада вкладывали средства в наши банки”, - подчеркнул В.ПРОТЫВСИХ.

“Мне нелегко. Я не имею всех этих концертных бригад, площадей. Я не имею властных функций, которые сегодня направлены против меня как кандидата”, - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала В.ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины. Согласно обнародованной на сайте ЦИК декларацией о доходах, В.ПРОТИВСИХ в 2008 году имел доходы в размере 238 тыс. 368,70 грн.

В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец и до изменения паспорта 2 октября 2009 года имел фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ - президент Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.