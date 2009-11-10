Ющенко готов говорить с Медведевым «без предварительных условий»

Киев готов к возобновлению диалога с Москвой на высшем уровне «без предварительных условий»

Об этом в интервью УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО.

«Совершенно очевидно, что для решения любых вопросов нужен диалог. Без общения ничего никогда не решается. Само по себе отсутствие углубленного обмена мнениями не идет на пользу двум странам. Но мы не стоим на месте, работаем дальше на уровне, позволяющем устранять многие практические проблемы, от которых зависит и экономическое взаимодействие, и, скажем, комфортность пребывания граждан двух стран на территории, соответственно, Украины и России», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что возобновление диалога на высшем уровне необходимо. «Президентов избирает народ, и без их мнения, без их участия решать принципиальные вопросы неправильно и вряд ли возможно. Я бы, при этом, не ставил эту проблему только в плоскость каких-то личных взаимоотношений между первыми лицами. Многое зависит от тонкой прослойки советников и помощников наверху, от того, насколько взвешенно они формируют подходы, предлагают решения для руководства страны. Киев к возобновлению такого диалога готов без всяких предварительных условий», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, во время саммита СНГ в Кишиневе не состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и России. Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что не встретился с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку не имел на это возможности. В частности, на вопрос украинской прессы, почему он не встретился с В.ЮЩЕНКО, который хотел такой встречи, Д.МЕДВЕДЕВ ответил: «Он хотел, а у меня не вышло». Президент РФ сослался на то, что у него другой график, и сейчас его ожидают домашние дела. В то же время подчеркнул, что они поздоровались с В.ЮЩЕНКО, пообщались в рамках заседания глав государств СНГ. «И это тоже неплохо», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что встреча обоих президентов не состоялась из-за позиции российской стороны.