ЦИК зарегистрировал уполномоченных лиц четырех претендентов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех уполномоченных лиц в ЦИК с правом совещательного голоса претендентов на кандидаты в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты на заседании ЦИК.

ЦИК зарегистрировал уполномоченных лиц лидера НДП Людмилы СУПРУН, одного из лидеров Славянской партии Александра ЛУЗАНА, лидера ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО, а также самовыдвиженца Александра ВАЩЕНКО.

Как отметили в пресс-службе ЦИК, А.ЛУЗАН внес денежный залог в размере 2,50 грн. вместо необходимых по закону 2,5 млн. грн.

А.ВАЩЕНКО не внес пока денежного залога.