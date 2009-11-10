ЦИК зарегистрировал уполномоченных лиц четырех претендентов
01:27, 10 ноября 2009Политика
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С правом совещательного голоса
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех уполномоченных лиц в ЦИК с правом совещательного голоса претендентов на кандидаты в президенты.
Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты на заседании ЦИК.
ЦИК зарегистрировал уполномоченных лиц лидера НДП Людмилы СУПРУН, одного из лидеров Славянской партии Александра ЛУЗАНА, лидера ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО, а также самовыдвиженца Александра ВАЩЕНКО.
Как отметили в пресс-службе ЦИК, А.ЛУЗАН внес денежный залог в размере 2,50 грн. вместо необходимых по закону 2,5 млн. грн.
А.ВАЩЕНКО не внес пока денежного залога.
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