Тимошенко внезапно свернула с маршрута

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня по дороге в Луцк решила лично ознакомилась с ходом завершения строительства второго корпуса Ривненского областного онкологического диспансера после того, как правительство выделило 29 млн. грн. на эти работы.

Как передает корреспондент УНИАН, о ее приезде в онкодиспансер не было предупреждено руководство области.

«Мы не предупреждали, что мы сюда едем, никто не знал, что мы сюда едем – наше задание было приехать и посмотреть, как здесь кипит работа и каким образом здесь осваиваются финансовые ресурсы. И мы видим, что действительно работа кипит, что строительство идет, и, я думаю, что это не плохой залог того, что областной онкодиспансер до конца года в Ривненской области будет достроен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь руководство облгосадминистрации и ондодиспансера высказали благодарность Ю.ТИМОШЕНКО за оперативный перевод средств на достройку объекта, и заверили премьера, что второй корпус диспансера будет введен в эксплуатацию, как и ранее планировалось, до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Луцк. Самолет премьер-министра, вылетев из аэропорта «Борисполь», приземлился в аэропорту «Ривне» и после посещения онкодиспансера, Ю.ТИМОШЕНКО на автомобиле отправилась в Луцк.

26 августа Правительство выделило 29 млн. грн. на завершение строительства Ривненского областного онкологического диспансера.