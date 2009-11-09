Генпрокуратура реабилитировала Еханурова

Генеральная прокуратура установила беспочвенность обвинений премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в адрес бывшего руководства Министерства обороны.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента Петра ШАТКОВСКОГО.

Как сказал П.ШАТКОВСКИЙ, по поручению главы государства Генеральная прокуратура с привлечением других контрольных и правоохранительных органов провела проверку правомерности принятия руководством Министерства обороны решений в сфере земельных правоотношений, закупки товаров, работ и услуг за государственные средства.

По информации генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, согласно заключениям созданной по поручению премьер-министра рабочей группы по вопросам правомерности принятия в период с 24.12.07 по 01.04.09 должностными лицами Минобороны решений относительно распоряжения землями, с нарушением законодательства, то есть без согласия Кабинета министров Украины, оборонным ведомством приняты решения относительно 53 земельных участков общей площадью 266,04 га, рыночная стоимость которых, ориентировочно, превышает 1,07 млрд. грн., отметил П.ШАТКОВСКИЙ.

Однако из-за не включения в основу общей справки рабочей группы заключений Госкомзема о наличии у землепользователей, которые входят в сферу управления Минобороны и Вооруженных сил Украины, полномочий предоставлять согласие на изъятие земельных участков, прекращение права пользования ими и изменение целевого назначения земель, произошло искажение результатов этой проверки. Изучив материалы рабочей группы и законодательство по данному вопросу, Генеральная прокуратура Украины не нашла оснований для реагирования, подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Вместе с тем, по его словам, в ходе проведения проверок соблюдения требований земельного законодательства в Минобороны установлено, что пунктом 3 поручения первого вице-премьер-министра Украины от 31.01.07 №4889/3/1-07 остановлены операции по реализации и передаче земель обороны (в том числе под объектами недвижимости).

Данный запрет способствует тому, что около 6,2 тыс. га земель, на которых находятся реализованные и переданные объекты недвижимости, длительное время остаются землями обороны и не используются по целевому назначению, сказал П.ШАТКОВСКИЙ.

В соответствии с положениями статьи 12 Закона Украины «О плате за землю», Вооруженные силы Украины освобождаются от уплаты земельного налога, а потому не осуществление мероприятий по передаче вышеуказанных земель, в первую очередь тех, которые находятся под реализованными объектами, создает предпосылки для не поступления этого налога и нанесения убытков государству, обратил внимание заместитель главы Секретариата Президента.

Также Кабинет министр Украины длительное время (с 25.12.03) не определяет порядок использования земель обороны для сельскохозяйственных нужд, как это предусмотрено частью 1 статьи 4 Закона Украины «Об использовании земель обороны». Для устранения указанных нарушений законодательства 05.10.09 Генеральной прокуратурой Украины внесено предписание премьер-министру Украины, проинформировал П.ШАТКОВСКИЙ.

Кроме того, по заключению ГНА Украины, МВД Украины, ГлавКРУ, Управления Пенсионного фонда Украины в Печерском районе Киева, не нашла своего подтверждения и информация о нарушении руководством Минобороны бюджетного законодательства при финансировании процедур закупок, формировании, установлении и применении цен на услуги по организации питания личного состава Вооруженных сил Украины и поставкам горюче-смазочных материалов, отметил П.ШАТКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании Кабинета министров было заявлено об установлении многочисленных случаев нарушений тогдашним министром обороны Юрием ЕХАНУРОВЫМ действующего законодательства. В частности, речь шла о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Позже Кабмин зарегистрировал в ВР проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины, и 5 июня он был уволен.

Ю.ЕХАНУРОВ обжаловал в суде решение об увольнении.

26 октября глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует снова внести кандидатуру Ю.ЕХАНУРОВА на должность министра обороны Украины.

По ее словам, это состоится после завершения рассмотрения иска Ю.ЕХАНУРОВА об освобождении его от должности министра обороны: «Ждем решения суда, который докажет невиновность человека в нарушениях, которые ему инкриминировались. Вы же слышали, премьер обещала, что будет расследование деяний Ю.ЕХАНУРОВА на посту министра, обещала уголовное дело. Где оно?».