Для Яценюка Тимошенко и Янукович - одного поля ягоды

Кандидат в Президенты Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что его идеологией является построение в Украине государства, которое думает о своих гражданах. Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live» .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он заявил, что его идеология – это идеология государственности. По словам политика, «государство будет вмешиваться во все процессы ради одного, чтобы украинец чувствовал себя человеком, а не существом». Он отметил, что «наша историческая миссия сегодня заключается в том, чтобы немедленно спроектировать украинское государство». «Через 10 лет мы обязаны решить проблему полностью развалившегося здравоохранения, развалившегося образования и демилитаризированной армии», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в самый пик эпидемии посетил четыре западные области – Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую. По его словам, «весь груз борьбы с болезнью лег на плечи местной власти и врачей». Он отметил, что со стороны центральной власти были «лишь громкие заявления, но реальной помощи не поступило». «Все сбросили на плечи местной власти, на плечи врача, и самое страшное - все сбросили на плечи больного»- прибавил политик. По его словам, была паника, когда у людей «вытягивали из кошелька последние деньги, когда на человеческой беде обогатилось несколько фармацевтических компаний».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня речь идет о «политической эпидемии». По его словам, действует технология, «когда людьми начинают манипулировать». Он убежден, что это делается для того, чтобы «отвлечь внимание людей от скандала вокруг изнасилования детей, в котором фигурируют представители фракции БЮТ, от скандала с убийством людей народным депутатом от этой же политической силы, а также от ситуации вокруг газа».

Политик обратил внимание на том, что сегодня в Украине состоялась «приватизация государственной власти». «Вместе с приватизацией экономики, финансового сектора приватизировали органы управления», - прибавил он.

По его словам, на сегодня в Верховной Раде мощно представлены Партия регионов и БЮТ, которые «ничем не отличаются». «Это именно те две партии, которые владеют сегодня в Украине всем объемом частных государственных полномочий», - прибавил он. А.ЯЦЕНЮК считает, что они отстаивают свои интересы, а не интересы народа Украины.