Литвин предлагает политикам снять маски

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политиков «прекратить политическую истерию вокруг эпидемии гриппа» и думать о ее социальных причинах и последствиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера поздним вечером в прямом эфире Житомирского областного телевидения.

По словам В.ЛИТВИНА, политики должны “прекратить разговоры о необходимости всем людям одеть медицинские маски, вместо этого они сами, образно говоря, должны снять маски, чтобы все увидели их настоящие политические лица”.

Как отметил В.ЛИТВИН, новой медицинской проблемой в Украине высокопоставленные должностные лица пытаются прикрыть остальные проблемы, в частности, проблему выполнения закона о повышении социальных стандартов. «Мол, у нас в стране эпидемия, не будем его (данный закон - УНИАН) выполнять», - добавил он.

Он подчеркнул, что эпидемией гриппа также пытаются отвлечь внимание общества от ряда других общегосударственных проблем. По его мнению, главной причиной упомянутой эпидемии является бедность украинцев.

Председатель ВР назвал грипп, прежде всего, социальной болезнью.