СелПУ выдвинула своего кандидата в Президенты

Селянская партия Украины (СелПУ) выдвинула кандидатом на пост Президента Украины Виталия ЧЕРНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение 6 ноября проголосовали единогласно делегаты Х съезда СелПУ.

По словам председателя партии Зиновия ХОЛОДНЮКА, в нынешней Верховной Раде представлены политические силы, которые, декларируя свою поддержку селу, не смогли принять системных мер по предотвращению кризисных явлений в агропромышленном комплексе и социальной инфраструктуре села, не сумели создать законодательной базы для обеспечения его постоянного функционирования.

«Мы надеемся в поддержку всех, кому небезразлична судьба села, и готовы к плодотворному сотрудничеству со всеми, кто разделяет программные задачи Селянской партии Украины», - сказал З.ХОЛОДНЮК.

В то же время претендент на пост президента от СелПУ В.ЧЕРНОВ в своем выступлении перед делегатами съезда подчеркнул жизненную необходимость государственной поддержки производства продукции агропромышленного комплекса, которая бы обеспечивала ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, сбалансирования цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Среди приоритетов, отметил В.ЧЕРНОВ, - создание эффективной системы финансово-кредитного обеспечения агропромышленного комплекса и внедрение долгосрочного льготного кредитования на развитие производства.

Увеличение занятости населения, создание новых рабочих мест за счет организации переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, предпринимательства и малого бизнеса будет способствовать закреплению молодежи на селе, а, следовательно, и его возрождению, заметил В.ЧЕРНОВ.

Справка УНИАН. В соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины, обнародованного Центральной избирательной комиссией, 6 ноября завершилось выдвижение кандидатов на пост Президента Украины.