Томенко считает, что у Ющенко готовят переворот

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что команда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО должна принимать эффективные меры для борьбы с эпидемией гриппа, а не искать причины для введения чрезвычайного положения и переноса даты президентских выборов.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя заявление представителей Секретариата Президента о целесообразности введения в Украине чрезвычайного состояния в связи с эпидемией гриппа.

«В сегодняшней ситуации надо бороться с гриппом, а не за власть. Создается впечатление, что эту историю с гриппом команда Президента пытается максимально использовать, чтобы ЮЩЕНКО как можно дольше продержался у власти», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, глава государства должен как можно скорее подписать закон о выделении дополнительных средств на борьбу с эпидемией, а не искать причины для введения чрезвычайного положения и переноса даты президентских выборов.

Как сказал Н.ТОМЕНКО, интересным является тот факт, что заявления представителей Секретариата Президента о целесообразности введения чрезвычайного состояния появились в канун очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, которую большинство историков расценивают как большевистский переворот.

«То, что предлагается сегодня командой Президента, это даже не меньшевистский переворот, а это большевистский политический переворот, который в Украине, скорее всего, не состоится», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ заявил, что не исключает введения чрезвычайного положения в Украине, если правительству не удастся взять под контроль ситуацию с эпидемией гриппа.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что для введения в Украине чрезвычайного состояния в связи с эпидемией гриппа имеются конституционные основания.