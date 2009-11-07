Тимошенко отбыла в Ужгород
10:15, 07 ноября 2009Политика
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Премьер посетит инфекционную больницу
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Ужгород.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит Закарпатскую областную инфекционную больницу и ознакомится с организацией лечебного процесса больных гриппом и ОРВИ.
После этого в Закарпатской облгосадминистрации Ю.ТИМОШЕНКО проведет совещание, в ходе которого будут обсуждены вопросы профилактики и борьбы с эпидемией гриппа в регионе.
После обеда Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью областной телерадиокомпании, после чего вылетит в Киев.
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