Ющенко: может надо помучиться очередные 5 лет в этом популизме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что неправильный выбор Президента в 2010 году может привести к утрате независимости Украины.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Сельские вести».

«Выборы 2010 года - это не технические выборы. Или страна идет вперед, возвращается домой в Европу, или решимся на эксперимент, который приведет нас к утрате независимости», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня очень важной является ответственность гражданина. «Вспомните, что было 5 лет назад (Помаранчевая революция – УНИАН). Какое возмущение человеческого гнева. Потому что власть тогда не давала возможности провести честные выборы, определиться избирателю в своих симпатиях. Очевидно, ноябрь 2004 года уже не повторится. Гарантия - демократия, свобода выбора», - заметил Президент.

Он также призвал людей не верить популистской политике. «Конечно, это легко завернуть в самые красочные «фантики». Поэтому опять буду апеллировать к нации. Хочу видеть ее более ответственной. Не такой, которая опускает руки. Государство - это лучший способ защитить свои национальные интересы», - подчеркнул Президент.

«У нас до сих пор большинство верит картинкам, пиарам, подслащенной политике. Но это нужно пережить. Для того, чтобы популизм раз и навсегда получил по рукам, может, и нужно всем нам помаяться очередных пять лет в этом популизме. Если не способны распознавать популизм - значит, обречены жить с ним», - отметил он. По его мнению, лучшей гарантией является возможность проведения честных выборов и усиления ответственности самого избирателя. «Дайте систему честных выборов, обеспечьте законность ее реализации, все остальное - это ответственность избирателя: он - источник власти», - сказал Президент. По его мнению, система выборов должна быть персонифицированной. «Человек может отвечать лишь тогда, когда отдаст персональный голос за того или иного политика. Когда будет иметь право сделать свой персональный выбор. А в то же время - начиная с правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры - сделать все, чтобы данный закон выполнялся», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это тоже неотъемлемая составляющая ответственности. На двух последних выборах в ВР - очередных и внеочередных – победу одержала оппозиция. И результаты этого волеизъявления признаны во всех регионах страны, всеми наблюдателями, что выборы законны, демократические. «Следовательно, мы получили новый инструмент, которого не было в 2004 году, когда через Майдан нужно было доказывать то, на что должен был дать ответ Закон. Поэтому последствия завтрашнего выбора уже ложатся на его совесть избирателя», - подчеркнул глава государства.

Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз выразил мнение, что сегодня чрезвычайно важно в формировании государственной политики руководствоваться национальными интересами.

«Думаю, самая сложная задача для нашей нации и нашей власти - воспитать у каждого гражданина ощущение тождественности, ощущения того, что он украинец, что он персонально ответствен за свою землю, за свою семью, за родной материнский язык, за страну. И за свое национальное развитие. Остальные трудности - поборем, если будем консолидированы, тождественны. Если у нас тождественности этой не будет, если нам безразлично, с какой историей разговаривать, если безразлично, на каком языке общаться, безразлично, что церковный раскол, если все безразлично, а главное - колбаса и сало... Не будет колбасы и сала, если не будет самого первого, с чего начинается нация», - подчеркнул Президент.

Он подчеркнул необходимости сохранения демократии, без которой нельзя вести речь о государственной независимости. Кроме того, большое внимание Президент уделил вопросу реформирования Конституции и избирательного законодательства. «Почему мы отстаиваем необходимость конституционной реформы? Потому что политическая жизнь, которая формируется из власти и оппозиции, — конфликтная. Но в этом мудрость демократии: Конституция и другие законы дают ответ на любой кризис, возникающий в системе власти. Не Майдан должна говорить, кто прав, и не какие-то закулисные интриги в парламенте - лишь Закон», - отметил глава государства.