Рубан: Ющенко - единственный, кто не несет угрозы демократии

Директор Национального института стратегических исследований, член политсовета «Нашей Украины» Юрий Рубан убежден, что Виктор Ющенко обязательно должен был баллотироваться на второй срок президентства.

«Нет ни одного кандидата, который претендовал бы на победу в первом туре. Общество само для себя ищет ответ на вопрос, что для них является главным. Президент Ющенко говорит, что главной является свобода, что нужно научиться ее отстаивать и жить в условиях этой свободы – строить эффективную власть и самому нести часть ответственности. Я не спешил бы говорить, что этот «месидж» не будет услышанным», - сказал Рубан в интервью газете «Высокий Замок».

«Если человек сделал себя президентом в такой сложной стране, как наша, то это свидетельствует о колоссальном уровне его политического опыта. Если он сделал это раз, есть большая вероятность того, что он может сделать это еще раз», - считает Рубан.

«Понимаю электоральные проблемы, которые существуют у нынешнего Президента. Но в ЦИК нужно принести не результаты социологических исследований, а итоги голосования. Это две разницы», - отметил он.

Эксперт отметил, что «существенное влияние на электоральный пейзаж будут иметь и экономическая ситуация, и политическая, которая «ходит ходуном». Классический пример – то, что происходит вокруг эпидемии гриппа».

Эксперт напомнил: фундаментальные вещи, с которыми Виктор Ющенко шел на выборы в 2004 году, с которыми стоял на Майдане, не размениваются и не меняются. «Конечно, кто-то будет упрекать: что-то было сделано неудачно, несовершенно. Но мне кажется, в глазах избирателей единственным человеком из перечня кандидатов, о котором можно сказать, что он не несет угрозы украинской демократии (и это покажет любой социологический опрос), является именно действующий Президент», - подитожил Рубан.