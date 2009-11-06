Ющенко и Лукашенко едут на Ивано-Франковщину
08:58, 06 ноября 2009Политика
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И не с пустыми руками
Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО сегодня посетят Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО заявил, что 6 ноября он вместе с А.ЛУКАШЕНКО, который в настоящее время находится в Украине, посетят один из украинских регионов, пострадавших от эпидемии гриппа. Он тогда не уточнил, о каком именно регионе идет речь.
По словам В.ЮЩЕНКО, его белорусский коллега приедет не с пустыми руками.
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