Ющенко и Лукашенко едут на Ивано-Франковщину

08:58, 06 ноября 2009
Политика
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И не с пустыми руками

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО сегодня посетят Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО заявил, что 6 ноября он вместе с А.ЛУКАШЕНКО, который в настоящее время находится в Украине, посетят один из украинских регионов, пострадавших от эпидемии гриппа. Он тогда не уточнил, о каком именно регионе идет речь.

По словам В.ЮЩЕНКО, его белорусский коллега приедет не с пустыми руками.

 

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