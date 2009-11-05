Лукашенко: она одна среди мужиков воюет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за последовательность в украинско-белорусских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Украина и Беларусь проводят достаточно интенсивный диалог на уровне глав государств и правительств. «Встречи Президентов и премьер-министров происходят регулярно и заканчиваются результативно», - сказала она.

Премьер-министр Украины отметила, что в 2008 году взаимный объем товарооборота достиг 5 млрд. долл. «Сейчас товарооборот немного меньше, но это ни о чем не говорит – все связи установлены», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает, что после завершения кризиса экономическое сотрудничество Украины и Беларуси активизируется.

В свою очередь Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО сообщил, что всегда с удовольствием посещает Украину, которая является очень близкой по менталитету к Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО поблагодарил украинскую сторону за организацию визита, а также высказал слова поддержки в адрес украинского премьер-министра. «У вас очень трудные времена, на бедную женщину навалилось столько проблем – она одна среди мужиков воюет. Я не могу вас поздравить с тем, что происходит, я просто желаю, чтобы вы невредимы и здоровы вышли из этого побоища», - сказал он.