Тимошенко ждет нового всплеска гриппа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что эпидемия гриппа в Украине прекратится через 3-4 недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на совещании в Черновицкой областной государственной администрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что надежду на это дает анализ статистики прохождения подобных эпидемий в прежние годы, согласно которой в течение 3-х недель идет нарастание эпидемии, затем в течение недели сохраняется пиковая ситуация, после чего в течение трех недель эпидемия идет на спад.

«Мы с вами сейчас имеем приблизительную ориентацию по времени. Я думаю, что мы сейчас уже достигли более менее понятной стабильности, и сейчас у нас наступят три недели, когда будет идти постепенный спад (эпидемии – УНИАН), и мы будем видеть доведение ситуации до нормальной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что сегодня нельзя расслабляться ни на минуту, поскольку по прогнозам Всемирной организации здравоохранения в Украине ожидаются еще два всплеска заболеваний гриппом, в том числе и H1N1.

«Поэтому все сейчас инструменты организационные и финансовые, которые мы нарабатываем, они должны действовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что необходимо обеспечить резерв повязок вдвое больше, чем количество населения, а также резерв всех необходимых лекарственных препаратов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день на достаточном уровне организована работа больниц и снабжение медучреждений препаратами.

Как сообщал УНИАН, руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ отметил, что по оценкам организации, в Украине, как и во всем мире, будет три волны гриппа A/H1N1: первая – сейчас, вторая – весной, а третья – осенью следующего года.

И.ПОКАНЕВИЧ считает уместным продолжение карантинных мер в западных областях Украины и введение карантинного режима там, где показатель заболеваемости в ближайшее время может превысить эпидемический порог, а также немедленную иммунизацию населения от "свиного" гриппа.