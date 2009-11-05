Мельниченко собрался в Президенты

Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО выразил желание баллотироваться в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, с какой целью он сегодня приходил в Центральную избирательную комиссию Украины.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, что он сегодня взял в ЦИК необходимые бланки для того, чтобы заполнить их на подачу заявления о регистрации его кандидатом в Президенты Украины.