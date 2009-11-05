Профильный комитет ВР - за кастрацию педофилов

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности единогласно поддержал законодательную инициативу народных депутатов по усилению уголовной ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимира СИВКОВИЧА.

Отдельно члены комитета ВР поддержали проект постановления, которое вводит комплекс организационно-правовых мероприятий, позволяющих эффективно защитить детей и сделать невозможными факты педофилии и сексуального насилия в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 октября во ВР был зарегистрирован законопроект об усилении уголовной ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. Автором законопроекта является В.СИВКОВИЧ.

Проект закона предусматривает введение процедуры химической (фармакологической) кастрации лица, совершившего преступление против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних или общественно опасное деяние, подпадающее под признаки состава такого преступления. Цель - сделать невозможным совершение нового акта педофилии или другого общественно опасного деяния этим же лицом. Проект закона предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины новым разделом, который вводит принудительную химическую кастрацию.

Процедура химической кастрации заключается в применении к лицу специально установленных законодательством медицинских препаратов, делающих невозможной дальнейшую физиологическую сексуальную потенцию преступника-педофила. Согласно законопроекту, принудительные меры противодействия совершению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних применяются судом пожизненно независимо от назначенного наказания (заключения) или примененных принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, определенных Уголовным кодексом.