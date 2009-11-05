Ющенко повезет Лукашенко в карантинную область

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО завтра посетят один из украинских регионов, пострадавших от эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил во время общей пресс-конференции с Президентом Беларуси в Киеве.

Он не уточнил, о каком именно регионе идет речь.

По словам В.ЮЩЕНКО, его белорусский коллега приедет не с пустыми руками.

Кроме того, Президент Украины отметил высокий уровень взаимодействия двух стран. “Сотрудничество в сфере медицины является очень важным”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, заметив, что завтра два Президента посвятят этому весь день.

“Мы сегодня имеем первую хорошую весть о том, что в таком регионе, как Львовская область, есть тенденция к улучшению, начинается процесс оздоровления, усилия, предпринимаемые на международном уровне и в рамках внутренней политики, дают плоды», - отметил В.ЮЩЕНКО.