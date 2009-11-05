Тимошенко: в больницах - трехкратный запас «Тамифлю»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на сегодняшний день в украинских больницах нет дефицита лекарств, необходимых для борьбы с гриппом и другими простудными заболеваниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Черновицкой облгосадминистрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

«По препаратам, я считаю, и у меня есть для этого основания, что у нас нет дефицита медицинских препаратов в больницах, которые предоставляют людям неотложную помощь, если они обращаются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что в ближайшие дни в больницы будут поступать закупленные в Индии антибиотики широкого спектра действий.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что больницы фактически обеспечены трехкратным запасом препарата «Тамифлю», который Украина закупает в Швейцарии.