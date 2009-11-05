Машина регионала сбила женщину

В ночь с 28 на 29 октября автомобиль, принадлежащий депутату Харьковского горсовета от Партии регионов Максиму МУСЕЕВУ, сбил женщину.

Как передает ИА "МОСТ-Харьков",об этом сегодня после коллегии в Харьковской областной государственной администрации сообщил начальник Главного управления МВД в Харьковской области Анатолий СЛИПЧЕНКО.

По его словам, по факту ДТП сейчас ведется следствие: "По информации, которой я обладаю, ведется следствие по факту ДТП".

Информацию о ДТП с участием автомобиля, который принадлежит семье МУСЕЕВЫХ, подтвердил и начальник ГУ СБУ в Харьковской области Андрей МУХАТАЕВ. По его словам, женщина с тяжелыми травмами сейчас находится в больнице.

На вопрос, правда ли, что М.МУСЕЕВ совершил наезд на человека, А.МУХАТАЕВ ответил: "Мне известно, что автомобиль, который принадлежит человеку, о котором вы говорите, по отчетам ГАИ прошел, как совершивший дорожно-транспортное происшествие".

На просьбу уточнить, автомобиль принадлежит Максиму или Сергею МУСЕЕВУ (директору КП "Харьковский метрополитен" - ИА "МОСТ-Харьков"), А.МУХАТАЕВ ответил: "Я не хочу вас вводить в заблуждение, кому-то из них, это точно".

По информации агентства, в ночь с 28 на 29 октября М.МУСЕЕВ принимал участие в работе комиссии горсовета по вопросам собственности, которая осматривала тоннели "Харьковского метрополитена".