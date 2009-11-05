Тимошенко: грипп в Украину пришел из Европы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что эпидемия гриппа пришла в Украину из стран Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Черновицкой облгосадминистрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

«Почему западные области у нас оказались в наиболее сложной ситуации – потому что на момент, когда у нас начиналась эпидемия, в странах – членах ЕС уже от установленного гриппа A/H1N1 умерло 250 человек», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в соседних с Украиной странах вспышки гриппа начались раньше, чем в Украине. «Поэтому пострадали западные регионы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.