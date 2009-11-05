Ющенко угрожает распустить Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен распустить парламент, если он не примет изменения в Конституцию на протяжении ста дней со дня их внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в предвыборной программе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, размещенной на официальном сайте кандидата.

В частности, в своей предвыборной программе В.ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость обновления действующей Конституции. “Для дальнейших преобразований Украине необходима прочная правовая основа государства, четкая система государственного управления. Мои первые действия будут направлены на их создание”, - подчеркивается в программе.

Он обещает, что с учетом результатов всеукраинского обсуждения он внесет народный проект Конституции Украины в Верховную Раду.

“Если на протяжении 100 дней страна не получит новой Конституции, полномочия Верховной Рады Украины будут досрочно прекращены, внеочередные выборы состоятся с одновременным референдумом по принятию Основного Закона государства”, - заявляет он.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о вынесении на всенародное обсуждение его проекта изменений в Конституцию Украины. Согласно указу, всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.

До 15 декабря Национальный институт стратегических исследований, с привлечением представителей правозащитных и других общественных организаций, ведущих ученых в области конституционного права, в сфере общественно-политических наук и т.п., обязан предоставить обобщенные предложения, которые поступят в процессе всенародного обсуждения проекта конституционных изменений.