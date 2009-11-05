Регионалы уже «поделили» 4-й транш кредита МВФ

Фракция Партии регионов заявляет, что четвертый транш кредита Международного валютного фонда должен быть использован на повышение социальных выплат, борьбу с эпидемией гриппа и возвращение долгов местным советам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат от Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО.

По его словам, парламент должен четко контролировать, куда будут идти средства четвертого транша, и правительство должно понять, что не будет допущено их нецелевое использование.

В частности, сказал А.ПЕКЛУШЕНКО, эти средства не должны быть направлены на расчеты за газ с Россией. «Мы не против платежей, но нас очень удивляет, что 8 из 10 платежей за газ происходило за счет Нацбанка и 2 - за счет кредитных ресурсов», - сказал он.

А.ПЕКЛУШЕНКО отметил, что фракция Партии регионов будет контролировать, чтобы все средства транша шли исключительно на цели, которые для правительства должны быть приоритетными. В частности, по его словам, это повышение социальных стандартов, борьба с эпидемией гриппа и возвращение долгов местным советам.