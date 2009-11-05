В Черновцах возникли проблемы с посадкой самолета Тимошенко

Сегодня в аэропорту Черновцов из-за сложных погодных условий возникли проблемы с посадкой самолета Як-40 с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО на борту.

Как передает корреспондент УНИАН, в Черновцах выпал снег, и в районе аэропорта образовался туман, что, по словам сотрудников аэропорта, и осложнило посадку.

Самолет Ю.ТИМОШЕНКО не получал разрешения на посадку более получаса, однако приблизительно в 11.40 ему удалось удачно приземлиться на взлетную полосу аэропорта.