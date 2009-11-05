Тимошенко получила доступ к документам на «домик» Януковича

Киевский окружной административный суд по ходатайству Кабинета Министров Украины вытребовал у Генеральной прокуратуры документы по Межигорью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

В частности, как отмечает пресс-служба, суд удовлетворил ходатайство правительства и вынес решение об истребовании у Генпрокуратуры доказательств по административному делу, которое касается передачи в аренду лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ земельных участков в урочище Межигорье.

«Это постановление подлежит немедленному исполнению, и ГПУ обязана по требованию суда предоставить все документы о передаче в аренду земель государственной собственности общей площадью 136,88 га в урочище Межигорье третьим лицам, в том числе Виктору ЯНУКОВИЧУ. Надеюсь, после поступления документов в суд начнется реальное движение по делу по иску Кабмина о признании действий Вышгородской РГА по передаче в аренду ООО «Танталит», гражданину ЯНУКОВИЧУ В.Ф. и другим лицам земельных участков незаконными, и осуществленными с превышением предоставленных полномочий», - подчеркнул Е.КОРНИЙЧУК.

Он напомнил, что в конце августа правительство дало поручение Минюсту и правоохранительным органам проанализировать ситуацию, связанную с незаконным отчуждением государственного имущества (в том числе расположенного на территории урочища Межигорье) и земельных участков.

По словам Е.КОРНИЙЧУКА, во исполнение настоящего поручения Минюст и другие органы обратились в Вышгородскую райгосадминистрацию с просьбой предоставить соответствующие документы. “Но накануне вся документация, касавшаяся вопроса передачи в аренду третьим лицам, в том числе В.ЯНУКОВИЧУ, земель в урочище Межигорье, была незаконно изъята работниками секретариата Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств незаконного задержания председателя Донецкого областного совета Бориса КОЛЕСНИКОВА, содержания его под стражей и возбуждения в отношении него уголовного дела”, - сообщил заместитель министра юстиции.

Он отметил, что 2 сентября 2009 года по единоличному поручению председателя ВСК ВР Николая ДЖИГИ у Вышгородский РГА и у управления земельных ресурсов в Вышгородском районе Киевской области были незаконно изъяты упомянутые материалы.

“Все оригиналы документов, для того, чтобы никто из проверяющих не мог ознакомиться с ними, “регионалы” передали в Генпрокуратуру. Хотя не понятно, какое отношение имеет дело Б.КОЛЕСНИКОВА к Межигорью. Отсутствие документов (фактически доказательств) сделало невозможным какие-либо действия по возвращению в государственное владение земли и имущества в Межигорье”, - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

“В ГПУ обращался народный депутат, член указанной ВСК Сергей ВЛАСЕНКО, однако прокуратура отказала ему в предоставлении документов, отметив, что по указанным материалам проводится проверка. Имею надежду, что после удовлетворения судом ходатайства Кабмина документы перестанут прятать и общественность узнает все обстоятельства проведенных сделок», - отметил Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, раньше члены фракции БЮТ требовали от Генпрокуратуры вернуть оригиналы документов, удостоверяющих право на собственность земельного участка в урочище Межигорье в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. С.ВЛАСЕНКО по этому поводу направил соответствующее обращение генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО.

Как отмечено в документе, 2 сентября 2009 года председатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств незаконного ареста председателя Донецкого облсовета Б.КОЛЕСНИКОВА Н.ДЖИГА изъял у председателя Вышгородской райгосадминистрации оригиналы документов, подтверждающие право собственности земельного участка в урочище Межигорье. На данное время оригиналы настоящих документов находятся в Генеральной прокуратуре.

26 августа Кабинет Министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Кабинет Министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».

Раньше Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции "Межигорье" и передачу ее в частную собственность.

17 сентября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Верховный Суд Украины в ближайшее время рассмотрит исковое заявление правительства о возвращении правительственной резиденции “Межигорье” в государственную собственность. Первый вице-премьер также выразил надежду, что Министерство внутренних дел сможет расследовать факт исчезновения документов об оформлении в собственность земельного участка с правительственной резиденцией.