Тимошенко вылетела в Черновцы
09:48, 05 ноября 2009Политика
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После обеда премьер планирует вернуться
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела с рабочей поездкой в Черновцы.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить областную детскую клиническую больницу.
После этого в Черновицкой областной государственной администрации премьер-министр проведет совещание по вопросам борьбы с эпидемией гриппа.
После обеда Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.
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