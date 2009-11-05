Тимошенко вылетела в Черновцы

09:48, 05 ноября 2009
Политика
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После обеда премьер планирует вернуться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела с рабочей поездкой в Черновцы.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить областную детскую клиническую больницу.

После этого в Черновицкой областной государственной администрации премьер-министр проведет совещание по вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

После обеда Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.

 

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