Харьковский мэр хочет свою милицию

В Харькове будет создано коммунальное предприятие, которое будет выполнять функции, в частности, и охраны порядка в общественных местах, если до конца следующего года городская милиция на законодательном уровне не будет подчинена территориальным общинам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом заявил 4 ноября на заседании горисполкома городской председатель Михаил ДОБКИН.

По его словам, первые шаги по подготовке необходимой юридической базы уже сделаны.

Необходимость создания муниципальной милиции мэр Харькова мотивировал тем, что территориальная община, по его мнению, не имеет сегодня рычагов влияния на милицию.

«Сегодня ни одного рычага влияния на милицию у территориальной общины нет. Это абсолютно неправильно», – заявил М.ДОБКИН.