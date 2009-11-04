Тимошенко разрешит покупать лекарства без тендеров

Правительство предоставит право председателям облгосадминистраций и мэрам городов закупать медикаменты, необходимые для борьбы с эпидемией гриппа, без проведения тендеров.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время селекторного совещания с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с этой целью правительство сегодня на своем заседании откорректирует постановление об использовании средств для преодоления эпидемии гриппа.

«Сегодня правительство откорректирует постановление и предоставит право областным государственным администрациям, АР Крым, Киеву, Севастополю закупать за счет этих финансовых ресурсов медикаменты и все, что нужно для преодоления распространения инфекции, без тендеров, но с контролем Министерства экономики по ценам, которые предлагаются», - сказала она.

Премьер отметила, что все необходимые согласования по процедуре закупки лекарств в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения должны проходить в течение часа.

«Я обращаюсь к Министерству экономики и Министерству здравоохранения ни на час не задерживать утверждение цен. Если у кого-то будет лежать на утверждении цена больше одного часа – просто будут освобождаться от должности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Глава правительства отметила, что в случае закупки медикаментов по ценам, ниже оптовых, никакого согласования с министерствами не нужно.