Тимошенко: мы не можем полагаться на частные аптеки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов, Министерству здравоохранения, Министерству экономики и Министерству промышленности в течение недели разработать стратегическую программу по созданию государственной сети аптек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Необходимо начать подготовку стратегического документа о создании государственной интервенционной системы аптечных сетей, которые будут расположены на территориях поликлиник, больниц, лечебных учреждений государственной формы собственности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такой документ на следующей неделе должен быть разработан и внесен на рассмотрение Кабинета министров. «Я просила бы, чтобы такая программа была рассчитана по финансам, по срокам, по оборотным средствам, которые могут быть задействованы. Также я просила бы, чтобы и председатели областных госадминистраций и мэры городов были задействованы в этой программе», - сказала она.

Премьер-министр добавила, что, согласно программе, на территории лечебного учреждения специальное помещение будет выделяться под аптеку, которая будет обеспечиваться необходимыми лекарствами, оборудованием. «Не больше 100 препаратов, которые должны быть постоянно в тех аптеках по регулируемым ценам. Мы не можем полагаться на частные аптеки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.