Тимошенко дала мэрам сутки: чтобы очередей в больницах не было

Премьер-министр страны Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена невыполнением карантинных мероприятий в Харьковской и Сумской областях и возникновением больших очередей в больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«По моим данным, сегодня в Харьковской и Сумской области не были проведены предупредительные мероприятия по временному прекращению учебного процесса в образовательных заведениях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства поручила Министерству здравоохранения проверить соблюдение карантинных мероприятий в областях, где превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Я хотела бы, чтобы еще раз было проверено, как выполняются карантинные мероприятия – чтобы дети из детских садиков были дома, чтобы были отменены массовые мероприятия, чтобы был безусловный контроль над тем, где собираются большие скопления людей. Если невозможно отменить такие собрания, в том числе рынки – должна быть постоянная проверка наличия масок у людей, чтобы они в местах скопления людей обязательно были в масках. Нужно, чтобы жесткое и предметное внимание было этому уделено», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила Министерству здравоохранения приобщить к лечебному процессу студентов последних курсов медицинских учебных заведений. «Необходимо срочно обратить внимание на то, чтобы не было очередей в больницах, чтобы были открыты дополнительные кабинеты. Если у нас сегодня есть дефицит с врачами, я просила бы рассмотреть возможность привлечения врачей по специальных мобильных системах и привлечения студентов последних курсов медицинских заведений. Сутки – для глав областей и мэров городов, чтобы очередей в больницах не было», - подчеркнула глава правительства.