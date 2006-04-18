Тимошенко: ”Дайте мне поработать год без интриг”

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко хочет хотя бы год поработать на посту премьер-министра нового правительства Украины.

"Дайте мне поработать год без интриг, и страну объединит результат", - сказала она, выступая в прямом эфире телеканала "1+1".

При этом, по ее словам, не нужно предлагать новые экономические программы.

"Нам необходимо объединиться вокруг программы президента "10 шагов навстречу людям". Поэтому новые программы не нужны, необходимо выполнять уже имеющиеся", - считает Тимошенко.

Она также сообщила, что намерена вести переговоры о создании парламентской коалиции в Верховной Раде с президентом Украины Виктором Ющенко. И также настаивает на том, чтобы Ющенко, как почетный председатель избирательного блока "Наша Украина" и партии "Народный союз Наша Украина", взял на себя личную ответственность за формирование коалиции.

РИА "Новости"