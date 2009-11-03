Тимошенко поняла, что экспресс-тесты на «свиной грипп» недостоверны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что использовать экспресс-тесты для диагностики «свиного» гриппа нецелесообразно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня в Ивано-Франковске на совещании по вопросам борьбы с гриппом.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в правительстве к такому мнению пришли после того, как были проанализированы экспертные оценки врачей по этому вопросу.

«Мы посоветовались и решили, что если мы будем сейчас тратить деньги на большое количество экспресс-тестов, то мы по сути дела будем выбрасывать эти деньги. Во-первых, эти экспресс-тесты не являются достоверными на 100%... Поэтому было принято решение, что по первым симптомам мы лечим, а потом просто тестируем… И не через экспресс-тесты, а более профессиональным образом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что правительство закупило и начало отправлять в области специальные лаборатории.