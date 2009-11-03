Яценюк: Украина не собирается никуда проситься

Украина готова к переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе в том случае, если ЕС объявит о своей готовности к таким переговорам.

Об этом сказал народный депутат, бывший министр иностранных дел Украины (март-декабрь 2007 года) Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Мигелем Анхелем МОРАТИНОСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он отметил, что “Украина не собирается никуда проситься”. “Если Европейский Союз готов к переговорам о реальном членстве Украины - Украина немедленно приступит к таким переговорам. К тому моменту Украина должна строить собственное государство, сильное государство, в том числе и с восточноевропейским проектом», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Испанская сторона отметила, что поддерживает Украину и считает, что она действительно должна стать более сильным государством, а также, что будущее Украины зависит от нее самой, говорится в сообщении.