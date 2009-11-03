Тимошенко завалит резерв марлей, порезанной на повязки

Кабинет министров намерен пополнить запас марли в мобилизационном резерве на 10 млн. погонных метров и сразу же отдать ее на пошив профилактических повязок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на совещании по вопросам борьбы с эпидемией гриппа сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы сейчас на те же самые 10 млн. погонных метров пополняем резерв и уже мы будем не в марле держать, а будем сразу резать на повязки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.