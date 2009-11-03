Тимошенко завалит резерв марлей, порезанной на повязки
18:21, 03 ноября 2009Политика
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Премьер - на совещании в Ивано-Франковске
Кабинет министров намерен пополнить запас марли в мобилизационном резерве на 10 млн. погонных метров и сразу же отдать ее на пошив профилактических повязок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на совещании по вопросам борьбы с эпидемией гриппа сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
«Мы сейчас на те же самые 10 млн. погонных метров пополняем резерв и уже мы будем не в марле держать, а будем сразу резать на повязки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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