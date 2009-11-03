Тимошенко хочет, чтобы Нацбанк дал миллиард уже завтра

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что уже завтра Национальный банк сможет предоставить 1 миллиард гривень для борьбы с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Ивано-Франковске, высказав удовлетворение принятием Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», который предусматривает увеличение на 1 млрд. грн. средств резервного фонда госбюджета для профилактики и лечения больных гриппом.

«Надеюсь, что, учитывая достаточно экстренную ситуацию, Президент завтра этот закон подпишет, и Национальный банк завтра же его и профинансирует», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.