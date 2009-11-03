ЦИК опубликовала декларацию кандидата-миллионера

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата в президенты Украины Михаила БРОДСКОГО.

Кандидат в президенты Михаил БРОДСКИЙ задекларировал 18 млн. 604 тыс. 335,73 грн. дохода в 2008 году. Из этой суммы 49 тыс. 190,47 - доходы от дивидендов, процентов и роялти и 122 тыс. 545,26 грн. заработной платы. Об остальных своих доходах кандидат в президенты в декларации не сообщил. Кроме того, в собственности М.БРОДСКОГО находится земельный участок (7940 кв. м), жилой дом (849,8 кв.) и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Семья кандидата в 2008 году получила 829 тыс. 980 грн. дохода, в собственности семьи земельный участок (1934 кв. м), жилой дом (309,6 кв. м), квартира (218,4 кв. м) и автомобиль Lexus.

По состоянию на 3 ноября ЦИК официально зарегистрировала четырнадцать кандидатов в президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА и Михаила БРОДСКОГО.