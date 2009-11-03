Кравчук стал доверенным лицом Тимошенко

16:42, 03 ноября 2009
Политика
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Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК стал доверенным лицом кандидата в Президенты, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии единогласно.

ЦИК не нашел в поданных Л.КРАВЧУКОМ документах на регистрацию доверенным лицом ошибок и установила, что все документы отвечают избирательному законодательству.

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