Эксперт: на двух украинцев не просто три гетьмана, а три мессии

После президентских выборов 2010 года лидеры основных политических групп, переступив через взаимные обвинения, вынуждены будут вернуться к конструктивному диалогу. Поэтому уже сегодня основным группам влияния стоит подумать о степени легитимации будущей власти и об уровне доверия к ним после выборов.

Такое мнение высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА в комментарии, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, прежде всего, ключевым политическим фигурам придется договариваться по вопросам переформатирования коалиции и подготовки к местным выборам. «Однако самой главной проблемой будущей повестки дня будет уровень легитимации новой власти. Ведь при нынешних показателях деструктивного противостояния между основными оппонентами жестко встает вопрос о доверии народа к победителю президентских выборов, кто бы им ни стал. Вот о чем должны будут подумать политики», - считает В.БАЛА.

Относительно попыток использовать проблему эпидемии гриппа в политических целях эксперт отметил, что они отображают стремление лидеров получить статус спасителя нации. В то же время, по мнению В.БАЛЫ, политические игры вокруг пандемии гриппа могут дорого обойтись политикам в электоральном плане.

«Когда в условиях всеобщей паники политические лидеры из кожи лезут вон, чтобы продемонстрировать свое рвение по защите здоровья нации и получить пальму первенства в борьбе с пандемией, становится понятно, что у нас на двух украинцев не просто три гетьмана, а три мессии. Политики сейчас действуют по принципу: кто докажет свою ключевую роль в спасении нации, тот и следующий Президент», - считает директор АМС.