В ЦИК принес документы Василий Протывсих

В Центральную избирательную комиссию подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины Василий ПРОТЫВСИХ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец, и до замены паспорта 2 октября 2009 года носил фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты. Он не внес в ЦИК залог в размере 2,5 млн. грн.

Кроме того, в ЦИК сообщили, что еще семь граждан по почте прислали документы на регистрацию кандидатами в президенты, среди которых Виктор Борисович ЛОЗИНСКИЙ.