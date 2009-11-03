У Пабата - шесть машин: декларация кандидата

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларации о доходах кандидатов в президенты Украины Александра ПАБАТА и Михаила БРОДСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документам, А.ПАБАТ в 2008 году имел доход в размере 245 тыс. грн. 62 коп., который он получил в виде «стоимости товаров, которые поступают как их гарантийная замена». Вместе с тем, в собственности А.ПАБАТА шесть автомобилей: Maserati Spyder, SUBARU Impreza, Mercedes-Benz, Porsche Carrera, Aero 8 и Citroеn. Кроме того, А.ПАБАТ имеет земельный участок (7327 кв. м), квартиру (207,59 кв. м) и гараж (48 кв. м).

Семья кандидата в президенты в прошлом году получила доход в размере 68 тыс. 255,33 грн., из которых 3050,33 грн. – страховое возмещение и 65 тыс. 205 грн. – заработная плата. В собственности семьи три автомобиля: BMW, SUBARU и Land Rover Defender. Также семья имеет земельный участок (7111 кв. м), квартиру (34,44 кв. м) и гараж (49 кв. м).

В свою очередь, кандидат в президенты Михаил БРОДСКИЙ задекларировал 18 млн. 604 тыс. 335,73 грн. дохода в 2008 году. Из этой суммы 49 тыс. 190,47 - доходы от дивидендов, процентов и роялти и 122 тыс. 545,26 грн. заработной платы. Об остальных своих доходах кандидат в президенты в декларации не сообщил. Кроме того, в собственности М.БРОДСКОГО находится земельный участок (7940 кв. м), жилой дом (849,8 кв.) и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Семья кандидата в 2008 году получила 829 тыс. 980 грн. дохода, в собственности семьи земельный участок (1934 кв. м), жилой дом (309,6 кв. м), квартира (218,4 кв. м) и автомобиль Lexus.

По состоянию на 3 ноября ЦИК официально зарегистрировала четырнадцать кандидатов в президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА и Михаила БРОДСКОГО.